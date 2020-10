Bahnverkehr in Wildeshausen, Brettorf und Ganderkesee: Wenn im Zug zusammengerückt wird

Wildeshausen /Brettorf /Ganderkesee Der Zug ist voll, alle Plätze besetzt, die Menschen stehen dicht gedrängt in den Gängen: Was für jeden Berufspendler ärgerlich ist, kann in der Coronapandemie ganz neue Sorgen hervorrufen. Über eine solche Situation in dem Zug RB 58, der über Wildeshausen, Brettorf und Ganderkesee nach Bremen fährt, hat sich eine Leserin geärgert.

In den vergangenen Tagen sei auf der Strecke in Richtung Bremen nur ein Wagen eingesetzt worden. „Sonst sind es immer zwei, die gut ausgelastet sind. Bei einem Wagen sind ab Ganderkesee alle Sitzplätze belegt und die Leute stehen im Gang. Abstand halten ist nicht mehr möglich“, so die Leserin. Auch andere Fahrgäste hätten sich darüber geärgert.

Der Grund dafür, dass es in den Zügen, die über Wildeshausen nach Bremen fahren, derzeit weniger Platz gibt, seien Bauarbeiten der Deutschen Bahn zwischen Bramsche und Neuenkirchen im Landkreis Vechta. Das teilt Steffen Högemann, Sprecher der Nordwestbahn, auf Nachfrage mit. „Wir können Bramsche nicht passieren“, erklärt er. Anstatt eines Zuges mit zwei Wagen, der von Osnabrück bis Bremen durchfahre, müsse dieser geteilt werden. „Mehr Züge gibt es schlicht nicht“, so Högemann. „Den Frust, der dadurch entsteht, können wir natürlich nachvollziehen.“ Die Nordwestbahn nutze aber das Schienennetz der Deutschen Bahn und bekomme die Baustellen auferlegt.

„Bei steigenden Coronazahlen sollte es doch eher einen Wagen mehr geben“, regt die Leserin an. Auch dafür gebe es schlicht nicht genug Züge, so der Unternehmenssprecher.

Die gute Nachricht: Ab Donnerstag, 15. Oktober, sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein, so dass auch zwischen Wildeshausen und Bremen dann wieder die gewohnte Anzahl an Wagen eingesetzt werden dürfte.