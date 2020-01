Wildeshausen /Damme Zum Jahresstart haben sich die Strömungsretter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Bezirk Oldenburger Land/Diepholz zu einer gemeinsamen Übung in den Dammer Bergen getroffen. Unter der Federführung der DLRG-Ortsgruppe Dinklage nahmen auch DLRG-Mitglieder der Ortsgruppen Wildeshausen und Delmenhorst teil – es stand eine Evakuierung auf dem Programm.

An der Übung beteiligt waren zwei Strömungsretter aus Dinklage, einer aus Delmenhorst sowie Andreas Grüter und Tobias Schneider aus Wildeshausen. Letztere hatten außerdem die beiden Strömungsretter-Anwärter Susanne Schneider und Lars Wiese dabei.

Als Übungsobjekt diente der 20 Meter hohe Aussichtsturm Mordkuhlenberg im Erholungsgebiet Dammer Bergen. Daran probten die Strömungsretter, durch Abseilen aus großer Höhe an einen Verunfallten herankommen und bergen zu können. Im Realfall könnte der Turm eine Brücke sein, um einen verunglückten Bootsfahrer aus einem Fluss mit starker Strömung zu ziehen.

„Nachdem zwei Retter unten sicher angekommen waren, wurde eine Schleifkorbtrage herabgelassen“, berichtete der Wildeshauser Strömungsretter Grüter. Im Anschluss wurde die Trage und ein darin liegender „Verletzter“ mit Hilfe einer Flaschenzugkonstruktion auf etwa sieben Meter hinauf zu den anderen Einsatzkräften gezogen. Zuletzt nutzten die beteiligten Einsatzkräfte die Örtlichkeit, um sich einmal von der obersten Etage des Aussichtsturmes 20 Meter in die Tiefe abzuseilen. Schließlich bieten sich im Bezirk nicht allzu viele Übungsobjekte, an denen das Abseilen aus einer solchen Höhe geprobt werden kann.

Ortsgruppenübergreifende Übungen finden im DLRG-Bezirk regelmäßig an wechselnden Übungsorten statt, „da wir auch im Ernstfall zusammen arbeiten müssen“, heißt es von den Teilnehmern. Bei der Übung im vergangenen Sommer probten die Strömungsretter an dem Förderturm einer Kiesgrube in Hude-Tweelbäke.