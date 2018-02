Wildeshausen /Delmenhorst Der letzte Amtswechsel an der Spitze des Amtsgerichts Wildeshausen liegt schon einige Zeit zurück – genau 17 Jahre. Damals nahm Dr. Detlef Lauhöfer seine Arbeit als Direktor auf. Der 57-jährige Jurist ist mittlerweile Direktor des Amtsgerichts in Delmenhorst. Den symbolischen Schlüssel für das Wildeshauser Gericht überreichte er seiner Nachfolgerin Sabine Plate-Greupner, die am Mittwoch im Rahmen einer Feierstunde von Landgerichtspräsident Dr. Thomas Rieckhoff in ihr Direktorenamt eingeführt wurde.

Vor etwa 90 geladenen Gästen, darunter Vertreter der Justiz, aus den Gemeinden sowie Mitarbeiter und Ehrenamtliche, würdigte Rieckhoff die Arbeit Lauhöfer, der aus dem Gericht einen modernen Dienstleister gemacht habe. Es sei auch Lauhöfers Verdienst, dass das Amtsgericht Wildeshausen heute „ein kleiner Edelstein auf der Perlenschnur niedersächsischer Gerichte“ sei. Der Jurist habe stets ein offenes Ohr für die Belange der Bürger.

Nach dem Wechsel Lauhöfers sei es schwer gewesen, einen „adäquaten Tauschparner“ zu finden, griff Rieckhoff auf die Sport-Sprache zurück. Da das hiesige Amtsgericht an der Delmenhorster Straße liege, habe der Blick zur Nachbarstadt nahe gelegen. Und mit Plate-Greupner, seit 1999 am Gericht in Delmenhorst tätig und seit 2008 stellvertretende Direktorin, habe man „richtig Glück“ gehabt. Schon nach dem Weggang des Amtsgerichtsdirektors Hans­peter Teetzmann habe die 55-jährige Juristin als kommissarische Leiterin in Delmenhorst gezeigt, dass sie „mit leisen Tönen, Fingerspitzengefühl und hoher fachlicher Kompetenz“ viel erreichen könne. In der Kreisstadt treffe sie auf ein kleines Gericht mit 34 hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Landrat Carsten Harings würdigte die „ruhige und zielgerichtete Art“ Lauhöfers. Er habe Spuren hinterlassen. Für Plate-Greupner stünden die Türen im gegenüberliegenden Kreishaus immer offen. Er hoffe, dass die Juristin lange hier bleibe.

Herzlich begrüßt wurde die neue Amtsgerichtsdirektorin auch vom Personalratsvorsitzenden Rainer zu Klampen, dem Rechtsanwalt Götz Rohde, zugleich Vorstandsmitglied des Justizvereins, und der stellvertretenden Direktorin des Amtsgerichts, Dr. Ann-Katrin von der Heide. Sie hatte das Haus interimsweise geführt und wird nun für ein halbes Jahr zum Oberlandesgericht abgeordnet. Der Direktor des Amtsgerichts Oldenburg, Dr. Horst Freels, ging auch auf den möglichen Wechsel der Zuständigkeit für die Gemeinde Hatten ein. „Wir lieben unsere Landgemeinden“, so Freels. Es komme letztlich nicht auf die Größe der Gerichte an. Entscheidend sei eine gute Zusammenarbeit. Für den musikalischen Rahmen des Amtswechsels sorgten Rafael Jung (Piano) und Oliver Kuiper (Gitarre), unter anderem mit Stücken wie „Take the A Train“.

Ein Video gibt es unter www.nwzonline.de/videos