Corona-Pandemie: Polizei kündigt konsequentes Vorgehen an

Wildeshausen /Delmenhorst Umfassende Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus kündigt der Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Jörn Stilke, an. Es sei eine zentrale Kontrolleinheit eingerichtet worden, die durch verstärkte Polizeipräsenz auf den Straßen fortlaufend die Einhaltung der Regelungen überprüfe und mit aller Konsequenz gegen die Missachtung der Regelungen vorgehe.

„Es wird keine Toleranzbereiche und Ausnahmen bei der Einhaltung der Regelungen geben“, kündigt Stilke in einer Pressemitteilung an. Bei Zuwiderhandlungen müsse mit einer Geschäftsschließung, der Einleitung von Strafverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz und der Verhängung von hohen Bußgeldern gerechnet werden. Oberste Priorität der polizeilichen Kontrollmaßnahmen habe der Schutz der Bevölkerung. Bereits mehrfach wurde die Polizei bei Regelverstößen zugezogen.

Das Ordnungsamt des Landkreises setzte am Mittwoch mit Unterstützung der Polizei Wildeshausen die Schließung eines Einkaufsmarktes in der Huntestraße in Wildeshausen durch, der trotz bestehender Verfügung geöffnet hatte. Ein weiteres Geschäft musste am Donnerstag in der Rheinstraße in Wardenburg geschlossen werden. Entgegen der landesweit geltenden Verfügungslage wurde in einem Wohnwagen in Wardenburg der Prostitution nachgegangen. Unter Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz wurde der Betrieb untersagt. In Delmenhorst wurden in den frühen Abendstunden des Donnerstages insgesamt sechs Personen festgestellt, die sich trotz Verbotes auf gesperrten Spielplätzen aufgehalten haben.

Die Polizei wies erneut darauf hin, dass Zusammenkünfte in Vereinen, in Kirchen, Moscheen oder Synagogen, alle öffentlichen Veranstaltungen und alle Ansammlungen im Freien (Richtgröße: 10 Personen) sowie Privatveranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden verboten sind.

Für den Publikumsverkehr werden geschlossen:

• Bars, Clubs, Kulturzentren, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen,

• Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Bibliotheken und ähnliche Einrichtungen,

• Messen, Ausstellungen, Kinos, Zoos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten,

• Spezialmärkte, Spielhallen und Wettannahmestellen, Bordelle und ähnliche Einrichtungen,

• der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Anlagen, Schwimmbädern und alle Spielplätze,

• alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet-Center.

In der Diskussion um eine mögliche, landesweite Ausgangsbeschränkung sagte Kreissprecher Oliver Galeotti, der Landkreis Oldenburg werde auch diese Maßnahme mit den gebotenen Mitteln durchsetzen. „Wir nehmen die Situation, wie sie kommt.“ Bei Zuwiderhandlungen müssten Bußgelder verhängt werden. Es könne nicht sein, dass es – wie beispielsweise in Freiburg – zu größeren Menschenansammlungen komme. Der Katastrophenschutzraum im Kreishaus sei derzeit allerdings nicht besetzt. „Dort ist es viel zu eng“, so Galeotti. „Auch wir müssen die Abstandsregeln einhalten.“ Nach Auskunft des Gesundheitsamtes ist die Zahl der bekannten Corona-Fälle im Landkreis inzwischen auf 15 Personen gestiegen.