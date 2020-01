Wildeshausen Bei dichtem Nebel ist es am Neujahrsmorgen auf der A 1 zu einer Massenkarambolage gekommen. Nach Angaben der Polizei waren zwölf Fahrzeuge in den Unfall bei Wildeshausen verwickelt. Zwei Menschen kamen ums Leben, sechs bis acht Menschen seien schwer verletzt worden, sagte die Polizei am Morgen.

Die Fahrbahn Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Groß Ippener und Dreieck Ahlhorner Heide für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung könne sich bis in den Nachmittag hinziehen, so der Polizeisprecher. Wegen der schlechten Sichtverhältnisse gestalte sich die Unfallaufnahme schwierig.

Vier Verletzte im Ammerland

Auch auf der A 28 bei Westerstede hat es Unfälle im dichten Nebel gegeben. Nach Polizeiangaben war ein 83 Jahre alter Autofahrer aus Köln in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Westerstede und Westerstede-West wegen der Sichtbehinderungen mit Tempo 20 unterwegs. Ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Apen fuhr wegen unangepasster Geschwindigkeit auf, so die Polizei. Durch den Aufprall drehte sich sein Fahrzeug und blieb unbeleuchtet auf dem Hauptfahrstreifen stehen. Der 83-Jährige aus Köln und seine 79-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der 48 Jahre alter Fahrer eines Wohnmobils konnte eine Kollision mit dem quer stehenden Auto nicht verhindern. Der Mann aus Aurich sowie seine 57-jährige Beifahrerin aus Apen kamen ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus.

Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrtrichtung Leer war von 1.15 Uhr bis 3.30 Uhr voll gesperrt. Es kam aber nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.

