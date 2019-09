Wildeshausen Zu einem ungewöhnlichen Einsatz trafen sich am Wochenende die Wasserretter der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG): Sie suchten den Wildeshauser Burgbergsee nach Müll ab.

Der Bauhof der Stadt Wildeshausen hatte nach dem Abschluss der Wegebauarbeiten auf der Burgwiese mehrere Absperrgitter vermisst, berichtete DLRG-Sprecher Heino Fastje. Neun Wasserretter der DLRG-Ortsgruppe Wildehsausen rüsteten ihren Gerätewagen in der Fahrzeughalle an der Glaner Straße aus und rückten zur Burgwiese aus. Dort gingen die Strömungsretter Andreas Grüter und Tobias Schneider an Leinen gesichert in den schlammigen und stinkenden Teich. Die vermissten Absperrgitter fanden sie schnell. Bei der weiteren Suche im Teich bargen die Wasserretter fünf Fahrräder, ein Kinderfahrrad, diverse Schilder, Flaschen, einen Einkaufswagen, Streugutbehälter, einen Papierkorb, ein Plastikrohr und eine Fahrradtasche. „Bei den Teilnehmern und den Passanten herrschte großes Unverständnis für so viel Vandalismus“, so Fastje.

Nach gut zweieinhalb Stunden verließen die Einsatzkräfte den Burgberg. Anschließend wurde die Ausrüstung aufwendig gereinigt. Aufgrund der erforderlichen Trocknungszeit sei die wertvolle Ausrüstung erst nach drei bis vier Tagen wieder voll einsatz- und lagerfähig. Bei Einsätzen dieser Art werden auch der Strömungsrettereinsatz sowie die Such- und Bergungstechniken geübt, erläutert der DLRG-Sprecher. In Wildeshausen sind vier und im DLRG-Bezirk weitere vier Strömungsretter aktiv.