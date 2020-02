Wildeshausen /Döhlen Jetzt hat das Orkantief Victoria auch im Landkreis Oldenburg zugeschlagen: Die Dächer zweier Großställe mit Legehennen an der Krumlander Straße in Döhlen (Gemeinde Großenkneten) wurden in der Nacht zu Montag auf einer Länge von etwa 50 Metern abgedeckt. Wie die Agentur „Nonstopnews“ berichtet, wurden auch die Photovoltaikanlagen von den Dächern großflächig weggerissen und die Dächer der Ställe erheblich beschädigt. Große und kleine Trümmerteile hätten weit verstreut um die Gebäude herum gelegen. Mitarbeiter der Hühnerfarm entdeckten die Schäden am Montagmorgen und begannen mit den Aufräumarbeiten. Feuerwehr und Polizei wurden nicht hinzugezogen. Es entstand hoher Sachschaden. Genaue Angaben zur Schadenshöhe oder zur Unterbringung der Tiere waren am Montag nicht zu erhalten.

Bäume umgestürzt

Die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis rückten am Sonntag zu mehreren Einsätzen aus. Beispielsweise war an der Wildeshauser Straße bei Aschenstedt ein Baum entwurzelt worden und auf die Fahrbahn gestürzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dötlingen mussten die Straße mit Hilfe einer Kettensäge befahrbar machen. Die Dötlinger Ortswehr war mit 22 Kameraden und drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr Wildeshausen musste zu acht Einsätzen ausrücken – umgekippte Bäume und herabfallende Äste sorgten für Arbeit. 14 Einsatzkräfte wurden beispielsweise in den Zuschlagsweg gerufen, wo ein Baum auf ein Gerüst gefallen war und drohte, auf ein nebenstehendes Haus zu fallen, berichtete Pressewart Daniel Engels.

Insgesamt wurde der Baumbestand im Landkreis durch den Sturm im Vergleich zu anderen Stürmen nicht nennenswert in Mitleidenschaft gezogen, so Rainer Städing, Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten West. Es seien nur vereinzelt Bäume umgestürzt und weit weniger als noch beim Orkantief Sabine vor einer Woche. Auch Bezirksförster Michael Feiner von der Landwirtschaftskammer rechnet mit geringen Schäden: „Das Oldenburger Land ist mit einem blauen Auge davon gekommen.“

Laut Feiner könnte das Orkantief Victoria trotzdem schlimme Folgen für den Wald haben. Borkenkäfer könnten nun von den umgestürzten Bäumen und den aktuell milden Temperaturen profitieren: „Das ist gerade eine gute Möglichkeit für die Borkenkäfer. Ab Temperaturen von etwa 15 Grad fliegen die los und nutzen umgestürzte Bäume als Kinderstuben.“ Dabei seien besonders Fichten betroffen, die als Flachwurzler am ehesten von Stürmen entwurzelt würden.

Für die für sie günstigen Bedingungen hätten die Borkenkäfer zum Teil selber gesorgt, da an einigen Stellen bereits Bäume wegen Borkenkäferbefalls gefällt werden mussten. „In diese Löcher kann der Wind natürlich stärker hinein wehen und Bäume zum Umstürzen bringen“, so Feiner. Auch die feuchten Bodenverhältnisse würden dazu beitragen, dass die Bäume leichter entwurzelt würden.

Gefahr einer Plage

Jetzt sei es laut Feiner wichtig, die Bäume schnell zu beseitigen, bevor die Borkenkäfer diese für sich nutzen und daraus eine Plage entsteht. Sollten sich die Käfer übermäßig vermehren, seien große Baumbestände in Gefahr. Denn die Käfer nisten gerne in der Rinde der Bäume – bevorzugt in Fichten – und beschädigen den Stamm so nachhaltig, dass die Pflanze abstirbt. Eine Borkenkäferplage hätte aber auch wirtschaftliche Folgen: Sollte der Preis von Fichtenholz – auch durch Borkenkäferbefall – weiter sinken, könnten die Kosten für nötige Abholzungen nicht mehr gedeckt werden, so Feiner.

