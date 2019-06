Wildeshausen /Dötlingen Das „grob verkehrswidrige und rücksichtslose Verhalten“ eines 34-jährigen Autofahrers aus Vechta hat offenbar am Freitag, 14.57 Uhr, einen Unfall auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord (Richtung Osnabrück) verursacht. Dabei sind zwei Personen leicht verletzt worden. Der Richter ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mehreren unabhängigen Zeugenaussagen zufolge, so die Autobahnpolizei, soll der 34-Jährige mit seinem BMW vor der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord zügig nach rechts auf den Ausfädelungsstreifen gefahren sein. Diesen habe er zum verbotswidrigen Rechtsüberholen genutzt. Anstatt der Ausfahrt zu folgen, sei er mit hoher Geschwindigkeit weiter über den Standstreifen und dem dann folgenden Beschleunigungsstreifen am fließenden Verkehr vorbei gefahren. Am Ende der Auffahrt kam es dann zur Kollision mit der Schutzplanke, in dessen Folge weitere Fahrzeuge mit in den Unfall verwickelt wurden.

Nach der Kollision mit der Außenschutzplanke war der Mann aus Vechta mit seinem Wagen auf den Hauptfahrstreifen zurückgeschleudert worden. Hier prallte er gegen den Smart einer 30-Jährigen aus Verden, die dadurch ins Schleudern geriet und quer zur Fahrbahn an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Ein nachfolgender Fahrzeugführer konnte durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem quer stehenden Fahrzeug verhindern. Sein Fahrzeug wurde durch Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt.

Ein 32-jähriger Beifahrer im BMW sowie die 30-Jährige in ihrem Smart wurden leicht verletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.