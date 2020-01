Wildeshausen /Dötlingen Die Anklage war ihm sichtlich unangenehm: Wegen des Besitzes kinderpornografischer Schriften hat sich am Dienstag vor dem Wildeshauser Amtsgericht ein 46-jähriger Frankfurter verantworten müssen. Der Angeklagte zeigte sich geständig. Nach einer Verhandlung, die zur Hälfte nichtöffentlich geführt wurde, verurteilte ihn die Richterin – noch nicht rechtskräftig – zu 80 Tagessätzen à fünf Euro.

198 Dateien

Bei einer Durchsuchung in 2018 wurden auf seinem Smartphone 198 kinder- und jugendpornografische Dateien gefunden: Neben Bildern waren darunter sieben Videos. Abfotografiert und abgefilmt hatte er die Inhalte in einem Computerraum in einer Fachklinik in der Gemeinde Dötlingen. Aufgrund seiner nach wie vor bestehenden Spielsucht hatte er dort 2017/2018 drei Monate verbracht – wurde wegen des Vorfalls jedoch entlassen.

Ein anderer Patient hätte ihm gesagt, er solle bestimmte kinder- und jugendpornografische Seiten aufrufen, erklärte der 46-Jährige. „Ich kannte die Homepageadressen nicht. Ich habe mir die Internetseiten nie alleine angeguckt.“ Er sei von den Inhalten geschockt gewesen. „Hätte ich das vorher gewusst – ich hätt’s gelassen“, sagte der Angeklagte kopfschüttelnd.

Er und der andere Patient hätten in dem Raum an unterschiedlichen Computern gesessen: Sobald sich eine weitere Person näherte, hätte er die Internetseiten aber sofort geschlossen.

Vorfälle schon in 2017

Der andere Patient hätte ihm gesagt, dass er die verbotenen Inhalte abfotografieren solle, um sie der Polizei zu zeigen – letzteres geschah jedoch nicht. Warum er den anderen Patienten nicht aufgefordert habe, dies selbst zu machen?, wollte die Richterin wissen. Der Angeklagte gab an, dass er Angst vor dem Mann gehabt habe. Mit einem „mulmigen Gefühl“ begründete er zudem die Tatsache, dass er das Klinikpersonal über den Vorfall nicht informierte.

Was jedoch einen Beigeschmack mit sich brachte: 2017 hatte der Angeklagte bereits kinder- beziehungsweise jugendpornografische Internetseiten aufgerufen. Dies wirkte sich zulasten des Urteils aus. In zwei Fällen ähnelten die Situationen dem Vorfall in der Fachklinik: Jeweils eine Person – laut Angeklagter einmal ein Tourist, ein anderes Mal ein Lkw-Fahrer – hätten ihm gesagt, er solle im Internet eine bestimmte Adresse aufsuchen: Die Adressen führten jeweils zu kinder- beziehungsweise jugendpornografischen Seiten. Die Richterin zeigte sich verwundert über die Ähnlichkeiten der Situationen. „Ich bin ein offener Mensch, ich spreche mit jedem – in dem Fall mit den falschen Personen“, begründete es der Frankfurter. Dass er die Internetseiten letztlich tatsächlich aufrief, begründete er zudem mit Neugier.

Strafmilderung

Die Anzahl der Dateien, die 2018 auf seinem Smartphone gefunden wurden, seien nicht wenig, fügte die Richterin hinzu. „Allerdings hatten wir schon Fälle mit deutlich mehr Dateien.“ Strafmildernd kam hinzu, dass der Angeklagte bisher noch nicht vorbestraft ist. Da er zur Tat animiert wurde, galt eine verminderte Schuldfähigkeit.