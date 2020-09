Mit falschen Papieren unterwegs

Wildeshausen /Dötlingen Die Autobahnpolizei Ahlhorn hat am Mittwoch bei einer Pkw-Kontrolle einen 38-jährigen Albaner vorläufig festgenommen, der sich unberechtigt in Deutschland aufhält. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten auf einem Parkplatz nahe der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord einen Pkw, der zuvor auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen gefahren war. Neben dem Fahrer aus Hannover saßen vier weitere Personen im Fahrzeug. Einer der Insassen gab sich als griechischer Staatsbürger aus.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung fest, dass sowohl die griechische Identitätskarte als auch der griechische Führerschein des Mannes gefälscht waren. Zudem konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass es sich bei der kontrollierten Person nicht um einen griechischen Staatsbürger, sondern einen albanischen Staatsangehörigen handelte. Der 38-Jährige ist laut Polizei in der Vergangenheit aufgrund ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft Oldenburg an, den Mann vorläufig festzunehmen, um ein beschleunigtes Gerichtsverfahren durchführen zu können.