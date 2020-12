Polizei: Autofahrer aus Verkehr in Wildeshausen gezogen

Wildeshausen /Dötlingen „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ hieß es gleich dreimal an Weihnachten von der Polizei. Am 2. Weihnachtstag um 14 Uhr zogen Einsatzkräfte auf der Goldenstedter Straße in Wildeshausen eine 22-jährige Autofahrerin aus dem Verkehr, weil für ihr Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Ferner hat der vorgelegte ausländische Führerschein keine Gültigkeit in Deutschland. Auf die Wildeshauserin kommen Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Unter Drogeneinfluss

Ebenfalls am 2. Weihnachtstag um 17.15 Uhr erwischte die Polizei einen Autofahrer auf der Deekenstraße in Wildeshausen, der unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem besteht für das Auto des 22-Jährigen kein Versicherungsschutz. Auf den Wildeshauser kommen ebenfalls zwei Strafverfahren zu.

Um 17.20 Uhr am 2. Weihnachtstag stoppte die Polizei auf dem Südring in Wildeshausen den 43-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

An Heiligabend wurde der Autobahnpolizei gegen 14 Uhr ein Pkw auf der A 1 gemeldet, der in auffälliger Fahrweise in Richtung Bremen unterwegs war. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass der Wagen zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Groß Ippener in deutlichen Schlangenlinien fahre und drohe, von der Fahrbahn abzukommen.

Den Einsatzkräften gelang es, den Pkw kurz vor der Wohnanschrift des Fahrers zu stoppen. Es handelte es sich um einen 54-jährigen Mann aus Delmenhorst. Bei der Kontrolle machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Ein freiwilliger Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,88 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden.

Weiterfahrt untersagt

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Beschlagnahme seines Führerscheins, die durch einen Richter angeordnet wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.