Ehefrau Mit Schreckschusswaffe Angegriffen: Flüchtiger Ehemann aus Wildeshausen in Schweden gefasst

Wildeshausen Der 30-jährige Wildeshauser, der am Dienstagmorgen seine Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe schwer verletzt hatte und geflüchtet war, ist am Dienstagabend von der Polizei in Schweden vorläufig festgenommen worden. Daraufhin erließ das Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen europäischen Haftbefehl. Das teilte die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Mittwoch mit.

Der Angriff des Ehemanns war am Dienstag, 8.45 Uhr, in der Kapitän-Strasser-Straße in Wildeshausen erfolgt. Die 26-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Ehemann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet. Bei den Ermittlungen fanden die Polizisten zwei Schreckschusswaffen nahe des Tatortes, die vermutlich zur Tatausführung genutzt wurden.