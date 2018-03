Wildeshausen Lutz Ertelt hat die Wahl zum neuen Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen gewonnen. Das teilte Pressewart Daniel Engels am Sonntag auf NWZ-Anfrage mit.

Am Sonnabend waren 66 Feuerwehrmitglieder im neuen Feuerwehrhaus aufgerufen, unter der Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Frank Hattendorf sowie des stellvertretenden Stadtbrandmeisters Kurt Hagelmann in geheimer Wahl über die künftige Führung der Wehr zu entscheiden. Zur Wahl standen der bisherige Ortsbrandmeister Hermann Cordes, Zugführer Lutz Ertelt sowie der stellvertretende Ortsbrandmeister Conrad Kramer.

Nachdem im ersten Wahlgang keiner der drei Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen konnten, traten im zweiten Wahlgang Ertelt und Cordes als die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen gegeneinander an. Die Mehrheit der Kameraden votierte daraufhin für Ertelt.

Der unterlegene Kandidat Cordes wird allerdings turnusgemäß die Führung der Wehr noch fast ein Jahr lang bis März 2019 inne haben, bevor er das Zepter an Ertelt übergibt.

Als stellvertretender Ortsbrandmeister wird Ertelt von Werner Schunk unterstützt werden. Der Bundeswehrsoldat, der momentan noch in Afghanistan stationiert ist, nahm per Bildtelefon (Skype) an der Versammlung teil.

Des Weiteren wurde Stadtbrandmeister Helmut Müller von den Kameraden zur Wiederwahl vorgeschlagen. Die endgültige Wahl des Stadtbrandmeisters obliegt den Ortsbrandmeistern der beiden Wehren Wildeshausen und Düngstrup sowie deren Stellvertretern.

Bevor die gewählten Kameraden ihre Ämter antreten können, muss der Wildeshauser Rat noch seine Zustimmung geben.

Der künftige Ortsbrandmeister Lutz Ertelt arbeitet als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Wildeshausen. Im Ordnungsamt ist der 46-Jährige für die Belange der Feuerwehr zuständig. Viele Wildeshauser kennen ihn auch als Gildekönig von 2010. Ertelts Ehefrau Verena ist Vorsitzende des Stadtjugendrings. Mit den beiden Kindern Philine und Mats-Ole lebt das ehrenamtlich engagierte Ehepaar auf dem Katenbäker Berg.