Wildeshausen Eingebrochen worden ist am Donnerstag in ein Einfamilienhaus am Oldenburger Weg in Wildeshausen. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 14.15 und 19.40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Die Einbrecher entwendeten Schmuck, Bargeld und Jagdzubehör. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen zum Zeitpunkt der Tat geben können, sich zu melden unter Telefon 0 44 31/9410.