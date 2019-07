Einbruch: Fenster aufgehebelt

Wildeshausen Unbekannte Täter sind am vergamgenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen eingebrochen. Zwischen Freitag, 9.30 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, hebelten sie ein Fenster des Hauses auf und konnten so das Gebäude betreten. Dort wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Täter dabei an Wertgegenstände gelangten, stand laut Polizeiangaben noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf 300 Euro beziffert.

Zeugen, die zu dem Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 31/94 11 15 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.