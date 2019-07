Wildeshausen Leichte Verletzungen hat ein Fußgänger am Montag, 10.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen erlitten. Der 51-Jährige aus Wildeshausen war laut Polizei mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Visbeker Straße in Richtung Ahlhorner Straße unterwegs gewesen. In Höhe einer Bushaltestelle stieg er vom Fahrrad und querte die Fahrbahn in Richtung Bargloyer Straße. Dabei wurde er von einem 85-jährigen Wildeshauser übersehen, der mit seinem Pkw von der Bargloyer Straße auf die Visbeker Straße einfahren wollte.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw erlitt der Fußgänger Schürfwunden. Der Sachschaden wurde auf 3000 Euro geschätzt.