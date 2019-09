Wildeshausen Eine ältere Person ist am Sonntagabend aus der Hunte in Wildeshausen gerettet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte die Großleitstelle gegen 17.50 Uhr Alarm ausgelöst, weil nahe des Pflegeheims an der Hunte eine Person in den Fluss gefallen sein soll.

Einige Feuerwehrleute, die in der Nachbarschaft wohnen, fuhren direkt zur Einsatzstelle. Angler und Passanten hatten die Person bereits im Wasser gesichtet und sie aus der Hunte gerettet. Feuerwehrleute mit rettungsdienstlicher Ausbildung übernahmen die Patientenversorgung, bis der Rettungsdienst eintraf.