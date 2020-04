Exhibitionist In Wildeshausen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wildeshausen Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Eine 30-jährige Frau aus Wildeshausen ist am Dienstag, 28. April, Opfer einer exhibitionistischen Handlung geworden. Die 30-Jährige war gegen 13.30 Uhr auf einem Schotterweg in der Nähe der Hunte spazieren. Auf diesem Schotterweg, der Verlängerung vom Bauernmarschweg auf der nördlichen Seite der B 213, sei sie an einer Parkbank vorbeigegangen. Auf dieser Bank saß ein Mann, der sie ansprach und dabei sein entblößtes Glied in der Hand hatte.

Das 30-jährige Opfer reagierte nicht, lief weiter und verständigte die Polizei. Der Mann entfernte sich mit einem Fahrrad. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten beschrieb sie den Mann als circa 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklen, kurzen Haare und einer schlanken Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug, im Gesicht trug er eine graue Schutzmaske.

Hinweise bitte an die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410.