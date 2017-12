Fahrzeug auf A 1 gerät in Brand

Wildeshausen Zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Mittwoch gerufen worden. Laut Feuerwehr ging um 15.55 Uhr die Meldung ein, dass auf einem Parkplatz an der A 1, zwischen Wildeshausen-West und Bremen, ein PKW in Flammen steht.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Motorraum in Vollbrand. Ein Trupp mit 15 Kräften war zum Einsatz ausgerückt. Er dauerte eine Stunde. Nach bisherigen Erkenntnissen waren keine Personen verletzt worden. Zu Schadenshöhe und Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.