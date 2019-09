Wildeshausen Die Polizei hat jetzt offiziell bestätigte, dass es sich vor zehn Tagen in der Wildeshauser St.-Peter-Kirche um eine versuchte Brandstiftung gehandelt hat. „Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde das Sitzpolster einer Sitzbank mutwillig in Brand gesetzt“, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montag mit. Durch die starke Rauchentwicklung, die durch das Abbrennen des Sitzpolsters entstand, sei das Inventar der katholischen Kirche stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

In diesem Zusammenhang bat die Polizei Wildeshausen nochmals um Zeugenhinweise. Es wird nach Zeugen gesucht, die am 30. August zwischen 12 bis 15.15 Uhr verdächtige Personen in oder im Nahbereich der Kirche gesehen haben. Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431//941-115.

Aufgrund der aufwendigen Reinigungsarbeiten werde der Sachschaden in der Kirche nun auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Eine Reinigungsfirma ist bereits in dem Gotteshaus aktiv, wie Pfarrer Ludger Brock sagte. Um die Schadstoffbelastung zu messen, werde am Mittwoch ein Sachverständiger erwartet. Die Gottesdienste am Samstag und am Sonntag finden im Waltberthaus statt; wochentags treffen sich die Gläubigen in der Krankenhauskapelle.