Wildeshausen Ein technischer Defekt ist die Ursache für den Brand eines Doppelhauses am Dienstag in der Kornblumenstraße in Wildeshausen. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie bezifferte den Schaden auf 220 000 Euro.

Nach dem Feuer hatte die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Die Ursachenermittlung wurde noch am Dienstagvormittag aufgenommen.

Wie berichtet, war das Feuer im Neubaugebiet Bargloy gegen 3.30 Uhr von Nachbarn entdeckt worden, nachdem deren Hündin „Livi“ angeschlagen hatte. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem brennenden Carport bis ans Dach. Noch bevor der erste Löschangriff aufgebaut war, brannte der Dachstuhl lichterloh. Neben der Wildeshauser Feuerwehr kamen auch die Kameraden aus Düngstrup, Rechterfeld und Brettorf zum Einsatz. Insgesamt waren mehr als 100 Feuerwehrleute notwendig, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Das Doppelhaus ist unbewohnbar. Die beiden betroffen Ehepaare sind erst einmal anderweitig untergekommen. Mehrere Nachbarn boten ihre Unterstützung an.