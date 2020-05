Feuerwehr: Absauganlage abgelöscht

Wildeshausen Von zwei Einsätzen berichtet die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen. Am Mittwochmorgen musste an der Düngstruper Straße in einem Betrieb ein bereits gelöschtes Feuer kontrolliert werden. In der verrauchten Halle fing ein Teil der Absauganlage aber wieder Feuer. Ein Trupp unter Atemschutz räumte die Filteranlage ins Freie, wo sie abgelöscht wurde. Danach wurden drei Hochleistungslüfter in der Halle aufgestellt. Dabei kam auch ein Lüfter samt Einsatzkraft der Feuerwehr Düngstrup zum Einsatz. Am Donnerstag, 20.13 Uhr, ging es zu einem Industriebetrieb an der Düngstruper Straße, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Der Grund waren Schweißarbeiten, die aber kein Feuer verursacht hatte.