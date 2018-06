Wildeshausen Das neue Feuerwehrhaus ist in Betrieb, die neue Drehleiter hat ihre ersten Einsätze gefahren. Grund genug für die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen, beides den Bürgern vorzustellen. Am Samstag und Sonntag, 9./10. Juni, findet ein Tag der offenen Tür statt. Da die Krandelstraße an diesen beiden Tagen für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird, beteiligt sich auch das benachbarte Fitness- und Saunazentrum „Auszeit“ an den beiden Tagen der offenen Tür.

Tag der Feuerwehr Samstag, 9. Juni: 14.30 bis 24 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr und der „Auszeit“ an der Krandelstraße. Sonntag, 10. Juni: 11 bis 18 Uhr an der Krandelstraße Park+Ride-Verkehr von den Parkplätzen Krandelplatz, Rewe, Kreishaus und Wallschule Ein Trikot des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen samt Unterschriften der Spieler versteigert die Feuerwehr am Sonntag, 10. Juni, um 15 Uhr im Feuerwehrhaus. Der Erlös kommt der Arbeit der Jugendfeuerwehr zugute. Die Besucher können per Kran in einer Gondel 70 Meter in die Höhe aufsteigen und den Blick über die Stadt genießen.

Jörg Kramer und Daniel Engels von der Feuerwehr rechnen mit 5000 Besuchern. „Wir haben nicht nur an den Schulen Handzettel verteilt, sondern auch die angrenzenden Feuerwehren aus den Nachbarkreisen Cloppenburg, Vechta und Diepholz eingeladen“, sagt Kramer. Von den Parkplätzen am Krandelplatz, Rewe, dem Kreishaus und der Wallschule wird ein Park+Ride-Service eingerichtet.

Am Samstag, 9. Juni, werden Fahrzeuge von benachbarten Feuerwehren in einem Korso durch Wildeshausen fahren. „Damit wollen wir ganz aktuell noch einmal auf unseren Tag der offenen Tür hinweisen“, so Kramer. Der beginnt um 14.30 Uhr. An dem Tag treten an der Krandelstraße Vereine und Feuerwehren zu einem Spaßwettbewerb an. Die Sieger werden am Abend ausgezeichnet, bevor die Party mit DJ im Feuerwehrhaus beginnt. Für Musik sorgen um 15 Uhr das Musikkorps Wittekind und um 20 Uhr der Spielmannszug.

Am Sonntag läuft der Tag der offenen Tür von 11 bis 18 Uhr. „Wir demonstrieren den Besucher Szenarien eines Verkehrsunfalls und eines Brandeinsatzes“, erläutert Engels. Praxisnah werde auch der Einsatz mit einem Feuerlöscher dargestellt. Zum Einsatz komme auch die Drehleiter.

Zum Programm gehören auch eine Schau alter Feuerwehrfahrzeuge und eine Ausstellung von Fahrzeugen der Bundeswehr. Selbstverständlich können auch die aktuellen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr besichtigt werden. „Wir erklären den Besuchern ebenso, wer bei uns was in der Feuerwehr macht“, so Engels. Die Jugendfeuerwehr bereitet Wasserspiele vor, Kinder dürfen mit einem Laufzettel ein Rätsel lösen, auf einer Hüpfburg toben und im Sand spielen.

Essen und Trinken wird es ebenfalls in verschiedenen Varianten geben, außerdem Stockbrot für Kinder am Lagerfeuer. Um 11 Uhr singt ein Shantychor, um 13.30 Uhr tritt das Blasorchester Wildeshausen auf, um 16.30 Uhr die Beat- und Brassband.

Auch das Gelände der „Auszeit“ an der Krandelstraße gehört zum Aktionsgelände. Das Fitness- und Saunazentrum, das auch von der Feuerwehr genutzt wird, präsentiert seine Möglichkeiten. Vertreten ist auch der ADAC. Er druckt jedem Autofahrer zum Beispiel für sein Fahrzeug die passende Rettungskarte aus. Daran orientiert sich zum Beispiel auch die Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall.

Übrigens: Falls es am 9. oder 10. Juni brennt, wird die Wildeshauser Feuerwehr dennoch einsatzbereit sein, versprechen Jörg Kramer und Daniel Engels.