Feuerwehr: Brand im Keller rasch gelöscht

Wildeshausen Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Hermann-Ehlers-Straße in Wildeshausen hat am Freitagabend, 20.28 Uhr, einen Vollalarm der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen ausgelöst. Das Treppenhaus war bereits leicht verraucht, als die ersten von insgesamt 20 Kräften mit sieben Fahrzeugen ankamen. Nach Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller, wo ein Sofa brannte. Das Gebäude wurde laut Feuerwehr zugleich geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht. Sie wurden unter anderem vom Rettungsdienst betreut.

Der Brand im Keller konnte vom ersten Trupp schnell gelöscht werden. Anschließend befreite die Feuerwehr das Gebäude vom Rauch mit einem Überdruckbelüftungsgerät. Laut Polizei ist das Gebäude weiter bewohnbar. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die Ermittlungen laufen.