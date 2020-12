Feuerwehr: Brötchen verbrannt: Feuerwehr rückt aus

Wildeshausen Kurze Aufregung in der Wildeshauser Innenstadt: Am Sonntag gegen 15.40 Uhr ist Sirenenalarm ausgelöst worden. Der „Brand“ in einem Haus an der Sögestraße war durch angebrannte Brötchen in einem Backofen verursacht worden, teilte die Feuerwehr mit. Das sorgte für Rauchentwicklung in der Küche. Ein Atemschutztrupp entsorgte die Brötchen. Anschließend wurde die Küche noch vom Brandrauch mit einem Überdruckbelüftungsgerät befreit. Insgesamt 50 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen und Düngstrup waren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz. Personen waren nicht in Gefahr.

