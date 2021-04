Feuerwehr: Wildeshausen: Baum droht auf Haus zu kippen

Wildeshausen An den Rosenweg in Wildeshausen ist die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Donnerstag, 17.15 Uhr, gerufen worden. Es drohte ein Baum auf ein Haus zu fallen. Drei Kräfte rückten mit Kommandowagen und Drehleiter aus. Der Einsatzleiter entschied, den massiven Baum zu kürzen, um zu verhindern, dass er auf das Haus stürzen könnte. Mit der elektrischen Kettensäge wurde der Baum aus dem Korb der Drehleiter abgetragen und dadurch die Gefahr beseitigt, berichtet die Feuerwehr über den einstündigen Einsatz.

