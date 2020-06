Feuerwehr viermal gefragt

Wildeshausen Insgesamt vier Einsätze hat der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen am Samstagabend ein Gewitter mit heftigem Niederschlag und Sturmböen beschert. Im Stadtgebiet waren in kurzer Zeit stellenweise rund 45 Liter Regen den Quadratmeter gefallen.

Zunächst unterstützten die Wildeshauser mit der Drehleiter die Feuerwehr Beckeln in Klein Köhren, Dort musste eine Baumkrone aus einem beschädigten Baum entfernt werden. Der nächste Einsatz folgte um 21.13 Uhr an der Wittekindstraße, berichtet Feuerwehr-Pressewart Daniel Engels. Hier stand der Boden in einem Keller zwei Zentimeter unter Wasser. Der Bewohner war besorgt, da er den Strom nicht abstellen konnte. Die Feuerwehr musste aber nicht tätig werden. Auch die nächste Einsatzstelle am Westertor erforderte kein Eingreifen der Feuerwehr.

Der vierte Einsatz des Abends führte in den Rosenweg. Hier drückte Wasser von der Terrasse in die Wohnung. Vom Eigentümer selbst wurde die Tür mit Sandsäcken gesichert und erste Pumpmaßnahmen eingeleitet. Auch hier musste die Feuerwehr nur erkunden, wurde aber selbst nicht mehr tätig.

