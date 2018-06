Wildeshausen Die Ermittlungen laufen, Zeugen werden gesucht: In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Mozartstraße in Wildeshausen gegen 1 Uhr ein Carport in Brand geraten.

Der Carport wurde stark beschädigt. Zudem war dort ein Pkw untergebracht. Dieser wurde von der Feuerwehr herausgezogen, brannte jedoch komplett aus. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. 45 Kameraden waren mit zehn Fahrzeugen im Einsatz, der rund zwei Stunden dauerte. Im Anschluss übernahm die Polizei Wildeshausen die Ermittlungen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 70 .000 Euro geschätzt. Zeugen des Brands melden sich bei der Polizei Wildeshausen: Telefon 0 44 31/94 11 15.