Wildeshausen An der Wallschule in Wildeshausen sind am Montagmittag Fundsachen in Flammen aufgegangen. „Niemand wurde verletzt“, sagte Stadtsprecher Hans Ufferfilge. „Die Feuerwehr hat den Brand schnell in den Griff bekommen.“

Per Sirene war die Freiwillige Feuerwehr gegen 11.45 Uhr alarmiert worden. Innerhalb kurzer Zeit stand ein Löschfahrzeug auf dem Schulgelände. Die Lehrkräfte evakuierten die Kinder aus dem Gebäude. Sie hielten sich zunächst draußen an der Sporthalle auf, während die Einsatzkräfte die Flammen löschten.

Laut Ufferfilge befanden sich die Fundsachen unter einer Treppe im Erdgeschoss. Warum sie in Brand geraten sind, sei noch unklar. Ob Brandstiftung vorliege, könne er noch nicht sagen.

An Unterricht ist an diesem Montag in der Wallschule nicht mehr zu denken. „Die Rauchentwicklung ist ziemlich groß“, so Ufferfilge, „das Gebäude muss erst einmal entlüftet werden.“

Die Grundschüler wurden derweil in die Sporthalle gebracht, wo sie auf die Abfahrt der Busse warteten oder darauf, dass ihre Eltern sie abholten.

Der Brand am Montag ist der zweite Vorfall innerhalb kurzer Zeit an der Wallschule. Zwei Tage vor Beginn der Weihnachtsferien hatte sich bei einer Weihnachtsfeier in der Aula der Grundschule eine circa 100 mal 50 Zentimeter große Holzplatte aus der Decke der Aula in fünf Metern Höhe gelöst und war zu Boden gefallen. Drei Kinder wurden verletzt; eines musste stationär im Krankenhaus in Vechta behandelt werden.