Fünfjährige nach Unfall verletzt

Wildeshausen Leicht verletzt worden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen ein fünfjähriges Mädchen. Das teilte am Dienstag die Polizei mit.

Um 12.30 Uhr befuhr eine 29-jährige Wildeshauserin mit ihrem Pkw die Bargloyer Straße in Richtung Westring, als sie nach links auf die Straße „Am Luftschiffhafen“ abbiegen wollte. Die folgende 49-jährige Pkw-Fahrerin übersah das Abbiegemanöver und wollte links an dem Auto vorbeifahren. Jedoch stießen dabei beide Fahrzeuge zusammen: Die Fünfjährige, die im Auto der 49-Jährigen saß, erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf insgesamt 7000 Euro.