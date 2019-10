Wildeshausen Elisabeth? Nein, in der Schule sei sie immer Lisel genannt worden. Auch bei Neffe Ulrich Noffz und Partnerin Anne Weinert sowie seiner Schwester Christa Greiser mit Mann Klaus-Dieter heißt sie nur „Tante Lisel“. Die Verwandtschaft ist in den vergangenen Tagen aus Berlin und vom Bodensee nach Wildeshausen gereist, um an diesem Mittwoch, 2. Oktober, „Lisels“ 90. Geburtstag zu feiern.

Elisabeth Rumpel blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Mit sechs Geschwistern, zwei Schwestern und vier Brüder, in Schlesien nahe der tschechischen Grenze aufgewachsen, ging es nach dem zweiten Weltkrieg 1946 in die Lüneburger Heide. Von dort aus reiste die Familie weiter nach Wildeshausen. Mit ihren Eltern kam Rumpel, die damals noch Elisabeth Hoffmann hieß, bei einem Bauern in Holzhausen unter. „Sie wurden gut behandelt“, weiß Ulrich Noffz zu ergänzen.

Die acht Jahre ältere Schwester besuchte Elisabeth Rumpel: „Du willst doch nicht hier bleiben und Kühe melken?“, habe sie gesagt, erzählt Rumpel. Daraufhin zog sie 1948 nach West-Berlin. „Dort habe ich gleich am ersten Tag meinen Mann kennengelernt.“ Mit Günter Rumpel baute sie die Speditionsfirma Wilhelm Rumpel & Co. auf.

Zunächst lieferte das Unternehmen Porzellan, Glas und Kristall an die tschechische und ostdeutsche Grenze, „später alles“, erinnert sich die 90-Jährige.

Auf dem Gelände des Firmensitzes kümmerte sich Elisabeth Rumpel mit Vorliebe um zugelaufene Katzen. Drei Tiere nahm sie mit nach Wildeshausen. „Mein Mann war 60 und nicht mehr ganz gesund.“ Das Paar beschloss, 1989 in ein Haus in der Wittekindstadt zu ziehen – durch Elisabeth Rumpels Eltern, einen Bruder und eine Schwester blieb die Verbindung zu Wildeshausen. Vier Monate nach Einzug starb Günter Rumpel.

Geblieben sind Elisabeth Rumpels Liebe zu Katzen und zur Gartenarbeit, ihr Engagement in der Kirchengemeinde und im Tierschutz. Regelmäßig ging sie kegeln. Und regelmäßig bekommt die Wildeshauserin noch Besuch von ihrem Neffen und seiner Partnerin. Mit ihnen, weiteren Familienmitgliedern sowie Nachbarn möchte sie an diesem Mittwoch bei einem Essen ihren Ehrentag feiern.

Gratulieren unter www.nwz-glueckwunsch.de