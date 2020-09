Gefährliches Überholmanöver Bei Wildeshausen: Zeugenaufruf der Polizei zu flüchtigem Fahrer

Wildeshausen Die Polizei sucht nach Zeugen: Am Donnerstag befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Dortmund mit ihrem Auto (Toyota) gegen 15.55 Uhr die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Wildeshausen-Nord, etwa bei Kilometer 146,35, wurde sie laut Polizei von einem bislang unbekannten Pkw überholt.

Beim Wiedereinscheren des überholenden Fahrzeuges wurde die 62-Jährige dermaßen geschnitten, dass sie auf regennasser Fahrbahn eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet die 62-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug nach einer Kollision mit Verkehrszeichen in der Berme zum Stehen kam. An den Verkehrszeichen, dem Pkw der Dortmunderin sowie an der Berme entstand Sachschaden, der von der Polizei auf etwa 10 000 Euro geschätzt wird.

Der überholende Pkw, dessen Fahrzeugführer nach Angaben der Dortmunderin den Vorfall bemerkt haben muss, setzte seine Fahrt unerkannt fort. Zeugen, die Angaben zum aktuell unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn unter der Telefon 04435-93160 in Verbindung zu setzen.