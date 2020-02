Wildeshausen /Groß Ippener Drei Menschen sind am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 1 verletzt worden. Die Polizei berichtet von einem Sachschaden in Höhe von 60 000 Euro. Der Unfall hatte sich gegen 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen ereignet. Ein kilometerlanger Stau auf der A 1 sowie Stopp-and-go-Verkehr auf der B 213 in und um Wildeshausen waren die Folge.

Nach Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer eines Transporters, ein 66-jähriger Polen, aus ungeklärter Ursache auf ein Stauende aufgefahren. Anschließend fuhr der Fahrer eines weiteren Transporters, ein 42-jähriger Rumäne, auf die verunglückten Fahrzeuge auf. Die fünf beteiligten Fahrzeuge, darunter noch zwei Pkw und ein Sattelzug, wurden ineinandergeschoben.

Der Rumäne wurde schwer verletzt. Der Pole, ein 48-jähriger Autofahrer aus Wildeshausen und eine 48-jährige Autofahrerin aus Wildeshausen erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 55-jähriger Mann aus der Gemeinde Perleberg, blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach dem Unfall blockierten die beteiligten Fahrzeuge beide Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen. Gegen 12 Uhr war die A 1 wieder frei.

Video zum Unfall unter www.nwzonline.de/videos