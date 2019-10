Wildeshausen /Großenkneten Wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften hat sich am Montag ein 46-jähriger Mann aus Großenkneten vor dem Amtsgericht Wildeshausen verantworten müssen. Er zeigte sich geständig.

Fünf Taten, die er innerhalb eines Jahres begangen hatte, wurden ihm zur Last gelegt: Viermal ging es um das Verschicken digitaler kinder- und jugendpornografischer Fotos, auch ein Video war darunter. Im Juni 2018 war sein Haus durchsucht worden. Auf mehreren Datenträgern wie Handys, Laptop und USB-Sticks stellte die Polizei mehr als 200 kinder- sowie mehr als 900 jugendpornografische Bilder fest. Hier war ebenfalls ein Video dabei.

Unter anderem nutzte der Großenkneter laut eigener Aussage den Chat Whatsapp. In öffentlichen Whatsapp-Gruppen tauschten Nutzer pornografische Bilder aus. Da habe es auch mal sein können, dass kinder- und jugendpornografisches Material herumgeschickt worden sei, sagte der Angeklagte. Für die Richterin war jedoch ausschlaggebend, dass der 46-Jährige in einer Whatsapp-Gruppe war, die das Wort „Teens“, Abkürzung für Teenager, im Titel hatte: Ihm hätte klar sein müssen, was für Inhalte dort herumgeschickt würden. „Teenager sind nicht nur Über-18-Jährige, sondern auch 14-Jährige.“ Der Angeklagte gab zu, einige der Bilder weitergeleitet zu haben.

Die Richterin monierte, dass er innerhalb des Jahres nichts zur Anzeige gebracht hatte. Der Angeklagte begründete es damit, dass er Angst gehabt habe. Die Frage, ob er pädophile Neigungen habe, verneinte der Großenkneter.

Da sich der Angeklagte geständig zeigte, keine Vorstrafen hat und bei der Hausdurchsuchung gar noch behilflich war, forderte der Verteidiger ein mildes Urteil. Die Staatsanwaltschaft forderte hingegen acht Monate Freiheitsstrafe auf zwei Jahre Bewährung. Außerdem solle er 2000 Euro an den Weißen Ring, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, zahlen.

Die Richterin verurteilte ihn letztlich zu zehn Monaten Haft auf zwei Jahre Bewährung. Zudem muss der Angeklagte 2000 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund zahlen. Fünf Gespräche mit einem Therapeuten sind angeordnet, denen sich gegebenenfalls eine Therapie anschließt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.