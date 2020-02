Wildeshausen /Hamburg Wie kommen Musikvideoproduzenten an neue Kunden? So, wie es bei Maurice Mucker gelaufen ist, dürfte es nur selten vorkommen: Durch seinen Vater kam er an einen Dreh mit dem aus der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannten Igor Barbosa. „Das war eine witzige Geschichte“, blickt der 22-jährige gebürtige Wildeshauser zurück.

Schüler beim Vater

Seit August 2018 lebt und studiert er in Hamburg. „Ich komme aber jedes Wochenende zurück nach Wildeshausen“, ergänzt er. Er studiert Filmproduktion. „Und ich und Bo Clausen“ – Freund und Kommilitone von Mucker – „wollten unser Portfolio für potenzielle Kunden erweitern.“ Ein Musikvideo kam ihnen in den Sinn. Und der Musiker Igor Barbosa. „Igor kommt aus Bassum und hat bei meinem Vater seinen Führerschein gemacht“, erzählt Mucker. „Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, ob er Interesse hat.“ Igor hatte Interesse: „Innerhalb von zwei Tagen hat er reagiert.“ Wie der Zufall es wollte, hatte der Sänger ein neues Lied – aber noch kein Musikvideo dazu.

Eine Woche später schickte Barbosa das Lied zu – für Mucker und Clausen (21 Jahre alt, aus Schleswig-Holstein), begann jetzt die eigentliche Arbeit. „Bo und ich haben uns das Lied angehört und überlegt: Was könnte optisch dazu passen?“ Es sollte fröhlich sein, fand der Wildeshauser, „hell, ansprechende Farben“. Sie überlegten sich, welche Drehorte sich eignen würden und welche Geschichte sie mit dem Video erzählen wollten. Um es vorweg zu nehmen: Das Video wurde hell und freundlich. Der Musiker geht mit einer Frau auf den Golfplatz, spielt mit ihr Basketball, geht mir ihr essen – der Golfplatz war übrigens ein Wunsch des Musikers. „Die Statistin ist eine Freundin von uns, die auch gemeinsam mit uns studiert“, erklärt Mucker. In einer Lagerhalle steht Igor Barbosa auf einem Container, tanzt dazu in einzelnen Szenen.

„Das geht recht schnell: Wenn man ein Lied hört, verbindet man damit ein bestimmtes Gefühl – es ist eine super spaßige Aufgabe“, beschreibt Mucker den Prozess.

Im Spätsommer drehten die drei jungen Männer dann für drei Tage in Hamburg – jeweils für sechs bis acht Stunden. Das Hin- und Herfahren zwischen den Orten nehme auch Zeit in Anspruch, merkt der Wildeshauser an. Im Gepäck hatten sie eine Kamera aus dem privaten Fundus, Reflektoren, „um das Tageslicht auszunutzen“, ein Gimbal zum Stabilisieren der Kamera sowie Stative. Beim Dreh würden Kameras auch auf Schienen befestigt, erklärt Mucker – die er und Clausen allerdings nicht haben. „Also haben wir in der Lagerhalle eine Kamerafahrt auf einem Werkzeugwagen gemacht. Bo hat die Kamera gehalten, ich habe geschoben.“ Beim Dreh waren die Aufgaben verteilt: Während Mucker Regie führte, bediente Clausen die Kamera.

Schnitt und Feinschliff

Dann ging es an den Schnitt: Auch hier teilten sich die beiden die Arbeit. „Bo hat den groben Schnitt gemacht und ich den Feinschliff.“ Dazu gehörte unter anderem auch, Farben nachträglich zu verstärken oder zu schwächen.

Am 30. Januar wurde das Video schließlich auf der Internetplattform YouTube veröffentlicht – mittlerweile mit fast 2000 Aufrufen und mehr als 30 Kommentaren. „Sehr geiles Video“ und „Du wirst noch viel mehr erreichen mit deiner Stimme“, schreiben die Nutzer.

Und wie gefällt dem Wildeshauser sein erstes Musikvideo? „Ich bin sehr zufrieden damit – dafür, dass es unser erstes Musikvideo war und wir ein Team von nur zwei Leuten sind.“ Und auch sein Umfeld habe begeistert auf das Video reagiert.

Zum Film ist Maurice Mucker übrigens durch eine Komparsenrolle gekommen: 2013 spielte er in „Freistatt“ mit. Der Film spielt im Jahr 1968 und erzählt von der teils systematischen Misshandlung junger Heimkinder. „Ich hatte elf Drehtage. Die Arbeiten hinter den Kulissen haben mich begeistert – von da an hatte ich Blut geleckt und wollte unbedingt in diese Richtung.“

Der 22-Jährige ist Mitglied in der Wildeshauser Schützengilde und wird das Gildefest auch in diesem Jahr mitfeiern. Könnte er sich vorstellen, ein Video mit der Gilde zu drehen? Mucker zeigt sich offen: „Klar, wenn gute Ideen dabei herauskommen...“

„Running“ von Igor Barbosa ist zu sehen unter bit.ly/389ubbk