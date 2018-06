DLRG rettet Mann vor Ertrinken

Wildeshausen /Holdorf Ein Rettungsschwimmer der DLRG Wildeshausen und ein Badegast haben am Sonntagnachmittag einen Mann vor dem Ertrinken im Heidesee in Holdorf gerettet. Wie die DLRG-Ortsgruppe mitteilte, hatte das Team aus Wildeshausen am zweiten Juni-Wochenende den Rettungswachdienst am Heidesee übernommen.

Am Sonntag gegen 16.10 Uhr seien einem Badegast beim Durchschwimmen des Sees die Kräften geschwunden und er habe lautstark auf seine Situation aufmerksam gemacht. Der Rettungsschwimmer und der Badegast eilten dem Mann zu Hilfe und brachten ihn an das circa 60 Meter entfernte Ufer. Die Besetzung des ebenfalls zur Hilfe gekommenen Rettungsbootes begleitet den Rückweg, brauchte aber nicht mehr einzugreifen.

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch den DLRG-Sanitäter sei der gerettet Mann, der stark alkoholisiert gewesen sein soll und jede weitere Behandlung abgelehnt habe, entlassen worden.

„Leider mussten wir aber auch bei diesem Einsatz feststellen, dass einige unbeteiligte Personen, die das Geschehen vom Handtuch aus verfolgt und nicht eingegriffen haben, den Helfern das Leben mit ihren Wortmeldungen schwer machen“, erklärte Heino Fastje, der bei der DLRG Wildeshausen für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Unser Dank geht an den Badegast, der die Notsituation erkannt und durch sein couragiertes Mithelfen vielleicht Schlimmeres verhindert hat.“