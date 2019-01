Wildeshausen /Hundsmühlen /Landkreis Weitestgehend ruhig geblieben ist es für Feuerwehr und Polizei in der Silvesternacht. „Es gab mehrere kleinere Einsätze, aber zum Glück keine Großeinsätze“, lautete die Bilanz am Neujahrstag von Kreisbrandmeister Andreas Tangemann. „Aus Sicht der Delmenhorster Polizei war die Silvesternacht mit einer normalen Einsatzlage verbunden“, hieß es am Dienstag von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch.

Rakete verursacht Brand

Der größte Feuerwehreinsatz spielte sich bereits am späten Nachmittag des Silvestertages in der Gemeinde Wardenburg ab. Gegen 17.15 Uhr hatte eine Anwohnerin aus dem Hunteweg in Hundsmühlen eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses bemerkt. Der Brand konnte mit mehr als 100 Feuerwehrkameraden schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die beiden Hausbewohner konnten rechtzeitig ihr Haus verlassen. Am Dachstuhl entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geriet die Dämmung unterhalb des Dachfirstes aufgrund von Feuerwerksraketen in Brand.

Zu einem Großbrand hätte durchaus ein anderer Zwischenfall am Wildeshauser Feuerwehrhaus ausarten können. „Wir kamen gerade von einem Heckenbrand am Narzissenweg zurück, zu dem wir um 0.06 Uhr gerufen worden waren, als wir Himmelslaternen sahen, die quer über das Feuerwehrhaus flogen“, berichtete Zugführer Lutz Ertelt. Eine der Laternen sei auf dem Dach des neuen Feuerwehrhauses niedergegangen und in Brand geraten.

Über die Drehleiter habe die Laterne, die sich an einem Kunststoffrohr verfangen hatte, mit einem Eimer Wasser ohne einen Schaden abgelöscht werden können. „Das hätte auch anders ausgehen können“, stellte der designierte Ortsbrandmeister fest und betonte, dass Himmelslaternen in Niedersachsen generell verboten seien. „Vor einigen Jahren hatte sich eine solche Laterne mal in einem Baum verfangen, der dann abbrannte“, erinnerte sich Ertelt.

Wie in jedem Jahr hatte der Großteil der Wildeshauser Feuerwehr-Bereitschaft zum Jahreswechsel direkt im Feuerwehrhaus Stellung bezogen. Zunächst stärkten sich die Kameraden und Kameradinnen an einem reichhaltigen Büfett. Besuch bekam die Gruppe am späten Abend von Stadtbrandmeister Helmut Müller, der den Bereitschaftskräften eine Palette Berliner zum Nachtisch spendierte.

Mülltonnen in Flammen

Kaum, dass die Bereitschaftskräfte das Feuerwehrhaus verlassen hatten und wieder zu Hause waren, ging es für alle um 3.30 Uhr retour zu einem Mülltonnenbrand in der Straße „Am Weizengrund“ in Wildeshausen. Hier brannten drei Mülltonnen an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Schlimmeres konnte verhindert werden.