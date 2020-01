Wildeshausen Torkelnd bewegte sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Mann über die Rastanlage Wildeshausen-Nord an der A 1, stieg in sein Auto und fuhr weiter Richtung Osnabrück. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer sah dies und meldete den offensichtlich stark alkoholisierten Mann bei der Polizei.

Den Beamten gelang es, den Mann im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg anzuhalten und zu kontrollieren. Bei der Überprüfung des 44-jährigen Fahrers aus dem Kreis Stormarn stellten sie zunächst starken Alkoholgeruch fest. Beim Blasen wurde ein Wert von 2,77 Promille angezeigt. Dem Mann wurde daher anschließend eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Seinen Führerschein konnten die Polizisten nicht einziehen, weil der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.