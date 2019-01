Wildeshausen Wegen Bedrohung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung hat das Jugend-Schöffengericht Wildeshausen am Mittwoch einem heute 21-jährigen Wildeshauser eine Betreuungsweisung für fünf Monate auferlegt. Er muss damit mindestens einmal pro Woche ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Vereins „Brücke“ führen oder auch an Seminaren gegen Gewalt teilnehmen. Der Verein betreut kriminell gewordene Jugendliche und junge Erwachsene im Landkreis Oldenburg und in Delmenhorst. Die Richterin attestierte dem Angeklagten eine positive Sozialprognose. Er hat seine Ausbildung erfolgreiche abgeschlossen und will nun das Abitur machen.

Was war geschehen? Am Abend des 19. November 2017 hatte die heute 16-jährige Schwester des Angeklagten drei Bekannte mit nach Hause gebracht, um gemeinsam einen Film zu schauen. Sie fragte ihren Bruder, ob er damit einverstanden sei. Der Angeklagte stimmte aber nur widerwillig zu, zumal der Vater nicht zu Hause war.

Alkohol auch im Spiel

Den Abend über hielt sich der Bruder überwiegend in seinem Zimmer auf. Gegen Mitternacht forderte er die jungen Männer auf, zu gehen. Das ging offenbar nicht ohne Diskussion vonstatten. Möglicherweise fielen auch beleidigende Worte. „Wodka war auch im Spiel“, sagte die Richterin. Schließlich verließen die drei jungen Männer mit einigen Flaschen Bier, die die Schwester ihnen gegeben hatte, die Wohnung.

Statt es bei dem Geplänkel zu belassen, folgte der Angeklagte ihnen nach draußen auf die Straße, ausgerüstet mit einer Softair-Waffe und einem Messer. Nur wenige Meter von der Wohnung entfernt, sagte er zu einem der drei: „Willst du sterben?“ Ob der Angeklagte nun gezielt geschossen oder sich im Gerangel mehrere Schüsse gelöst hatten, konnte in der Gerichtsverhandlung nicht geklärt werden. Ein Schuss jedenfalls traf das Handy eines heute 18-jährigen Wil-deshausers, als dieser gerade telefonierte, zwei weitere Schüsse trafen ihn im Gesicht. Die Softair-Waffe war mit 4,5 Millimeter dicken Stahlkugeln munitioniert.

Angreifer ließ nicht ab

Das Opfer stürmte auf den Angeklagten zu, warf ihn zu Boden, nahm ihm die Softair-Waffe aus der Hand und schlug ihn. Schließlich ließen die drei von dem Angreifer ab und wendeten sich ab. Der jedoch stand wieder auf und griff den bereits mit der Pistole getroffenen jungen Mann mit seinem Messer (mit abgebrochener Spitze) an. Damit verletzte er ihn am Rücken.

Ein Anwohner beendete offenbar die Auseinandersetzung. Die Verletzungen mussten ärztlich behandelt werden.