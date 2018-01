Kind (10) angefahren und Fahrt fortgesetzt

Wildeshausen Weil er ein Kind angefahren hat, ist die Polizei Wildeshausen auf der Suche nach einem bisher unbekannten Autofahrer. Dieser war am Montag gegen 18 Uhr auf der Kaiserstraße in Wildeshausen unterwegs und wollte, weil seine Ampel „Grün“ zeigte, auf der Kreuzung zur Pestruper Straße nach links abbiegen. Diese Straße wollte dank grüner Ampel auch ein zehnjähriger Fahrradfahrer überqueren, den der Autofahrer übersah. Das Wildeshauser Kind stürzte und wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei in Wildeshausen sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet, sich unter Telefon 0 44 31/ 94 11 15 zu melden.