Kind nach Radsturz eingeklemmt

Wildeshausen Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen am Freitagabend an der Krandelstraße: Sie hat gegen 19.11 Uhr ein eingeklemmtes Kind aus einer misslichen Lage befreit. Nach einem Fahrradsturz hatte das Mädchen sich unglücklich in seinem Rad verkeilt. Daher bat der Rettungsdienst bei der Befreiung des Kindes um die Unterstützung der Feuerwehr, die mit drei Kräften kam. „Mit etwas Handwerkszeug und Muskelkraft konnte das Kind befreit werden“, berichtete Feuerwehrpressesprecher Daniel Engels.

Kurz vor Mitternacht alarmierte die Großleitstelle Oldenburger Land die Wildeshauser Wehr zu einem weiteren Einsatz am Freitag. Der Grund war eine ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA) an der Düngstruper Straße. Die erste Erkundung des Einsatzleiters ergab, dass durch Reinigungsarbeiten und Wasserdampf die BMA ausgelöst worden war. Es lag kein Feuer vor. Nach Aufnahme des Sachverhaltes konnten alle 13 Einsatzkräfte wieder einrücken.