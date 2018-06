Wildeshausen Der Fahrer eines niederländischen Lkws mit Anhänger ist am Montag, 11. Juni, wegen Trunkenheit angehalten worden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen 23.30 Uhr fiel er durch seine unsichere Fahrweise auf.

Er war mit seinem Gespann auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und überholte in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West einen Sattelzug. Während des Überholvorgangs fuhr er leichte Schlangenlinien, durch die es fast zum Zusammenstoß mit dem überholten Gespann gekommen wäre, meldete die Polizei am Dienstag.

Die folgende Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei Ahlhorn entschloss sich zu einer Kontrolle des Lastzuges und führte diese auf einem Autobahn-Parkplatz in Wildeshausen durch.

Als Fahrzeugführer konnte ein 50-jähriger Niederländer festgestellt werden, der nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,38 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Beweissicherung wurde eine Blutprobe entnommen.

Zusätzlich wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Um die weitere Teilnahme des Mannes am Straßenverkehr zu unterbinden, wurden die Fahrzeugschlüssel einbehalten.