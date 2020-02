Wildeshausen Zu einer ungewöhnlichen Häufung von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser ist es in den vergangenen Wochen in Wildeshausen gekommen. Allein zwischen dem 28. Dezember 2019 und dem 4. Februar wurden sieben Einbruchdiebstähle zur Anzeige gebracht, berichtete Lorena Lemke, Sprecherin der Polizeiinspektion in Delmenhorst, auf NWZ-Anfrage. Der entstandene Gesamtschaden liege im sechsstelligen Bereich.

Fünf der sieben Taten fallen in die Bauerschaft Glane sowie in die Wiekau, einem waldreichen Gebiet mit Wochenendhäusern. Dort drangen, wie berichtet, zuletzt Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Oldenburger Weg ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Nicht weit davon drangen Täter ebenfalls in ein Einfamilienhaus ein und stahlen Schmuck, Bargeld und sogar Jagdzubehör.

„Obwohl sich die Taten über einen längeren Zeitraum erstrecken, wird davon ausgegangen, dass die Taten zusammenhängen und an gleichen oder aufeinanderfolgenden Tagen passiert sind“, so die Polizeisprecherin. Die Taten wurden lediglich zu unterschiedlichen Zeiten von den Eigentümern festgestellt.

Die Polizei tappt derzeit im Dunkeln: „Es liegen bislang keine Ermittlungsansätze vor, die auf örtliche Täter hindeuten“, erklärte Lemke. Aufgrund der Spurenlage werde von überregional agierenden Tätern ausgegangen. „Jedoch gibt es bislang noch keinen Tatverdacht.“ Durch den subjektiven und objektiven Tatbefund lasse sich ableiten, dass es sich mindestens um zwei Täter handelt. Jedoch dauere die abschließende Spurenauswertung noch an.

Sieben Einbrüche in so kurzer Zeit und in so räumlicher Nähe seien für Wildeshausen eigentlich ungewöhnlich. Im Jahr 2019 wurden 23 Einbruchdiebstähle im Stadtgebiet Wildeshausen bekannt, teilte die Polizei mit. Im Jahr 2018 waren es 18 und im Jahr 2017 waren es 32 Taten. Die Aufklärungsquote des Jahres 2019 liege aktuell noch nicht vor.

Die Sprecherin riet den Hauseigentümern über einen besseren Schutz ihrer Immobilien nachzudenken und sich dazu bei ihrer örtlichen Polizei-Dienststelle zu informieren. Interessenten können sich im Polizei-Kommissariat an Martin Klinger, Telefon 0 44 31/94 11 37, wenden. Er erklärt Betroffenen mögliche Präventionsmaßnahmen und gibt weitere Tipps.

In der Wiekau wird sich die Polizei zudem in Kürze mit einem Informationsschreiben an die Einwohner wenden. Es enthält Materialien zu den Themen Diebstahl und Einbruch.

• Im Internet stellt die Polizei eine 56-seitige Broschüre „Sicher wohnen“ zu den Themen Diebstahl und Einbruch zur Verfügung. Sie informiert über verhaltensorientierte und sicherungstechnische Möglichkeiten zum Schutz vor Einbruch. Als ein wichtiger Punkt werden auch „aufmerksame Nachbarn“ genannt. So heißt es: „Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Nachbarn helfen können, Einbrüche zu verhindern, allein schon durch eine höhere Aufmerksamkeit.“