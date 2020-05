Ladendiebstahl In Wildeshausen: 31-jähriger Mann festgenommen

Wildeshausen Haftbefehl nach einem Ladendiebstahl hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt, nachdem ein 31-jähriger Mann am Dienstag beim Stehlen in einem Einkaufsmarkt am Wildeshauser Westring erwischt worden war.

Mitarbeiter eines Marktes verständigten gegen 13 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Kunden beobachtet haben, der seinen Einkaufswagen mit zum Teil hochwertigen Waren bepackt und im Anschluss durch den Kassenbereich geschoben hatte, ohne die Artikel zu bezahlen. Der Warenwert wurde laut Polizei später auf mehr als 600 Euro beziffert.

Als der Mann angesprochen werden sollte, ließ er den Einkaufswagen los und flüchtete aus dem Markt. Draußen versteckte er sich zunächst in einem angrenzenden Getreidefeld. Nachdem dieses Feld von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes und den eingesetzten Beamten der Polizei umstellt wurde, setzte der Mann seine Flucht über einen Acker fort. Hier konnte er vorläufig festgenommen werden.

Der 31-jährige Mann aus Polen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war erheblich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille.

Bei der Sichtung der Videoaufzeichnungen fiel den Mitarbeitern des Marktes auf, dass der 31-jährige Mann bereits am Montag einen Diebstahl begangen hatte, dies war allerdings noch unbemerkt geblieben.

Wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Begehung von Ladendiebstählen wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg ein Haftbefehl beantragt. Zudem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.