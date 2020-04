Blaulicht: Unfälle und Zeugenaufrufe an Osterwochenende

Wildeshausen /Landkreis Mehrere Einsätze über Ostern sind von Polizei und Feuerwehr gemeldet worden.

Ein Falschfahrer auf der Autobahn 1 zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg wurde der Polizei am Samstag um 2.30 Uhr gemeldet: Mehrere Notrufe gingen ein, unter anderem von Verkehrsteilnehmern, die dem dunklen Pkw ausweichen mussten. Das Auto war auf dem Überholfahrstreifen der Richtungsfahrbahn Osnabrück in Richtung Bremen unterwegs. Polizisten konnten den 81-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Garrel (Landkreis Cloppenburg) stoppen. Zeugen oder Geschädigte melden sich bei der Autobahnpolizei unter Telefon 0 44 35/93 16 0.

Fünf Menschen wurden nach Informationen der Polizei am Sonntag bei einem Unfall auf der Autobahn 28 zwischen Hatten und dem Kreuz Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung Leer verletzt. Ein Wagen fuhr aus unbekannter Ursache mit hoher Geschwindigkeit von hinten auf ein anderes Fahrzeug auf, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Aufprall wurde der zweite Wagen auf ein weiteres Auto geschoben. Die Verletzten wurden in Oldenburger Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten war eine Fahrspur in Richtung Oldenburg sowie die Abfahrt auf die A 29 über mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben dazu, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Deshalb bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Telefon 0 44 02/93 30 zu melden.

Leicht verletzt wurde eine 27-jährige Kradfahrerin aus Dötlingen am Ostersonntag gegen 15 Uhr auf dem Goldbergsweg an der Abzweigung Lieths Sand. Die Motorradfahrerin war in einer Gruppe von Dötlingen in Richtung Oelmühle unterwegs gewesen. Kurz nach der Abzweigung verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte an der Berme schwer. Sie wurde notärztlich versorgt. Zur Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Landesstraße voll. Den Schaden am Motorrad schätzen die Beamten auf 2000 Euro.

In Harpstedt besprühten Unbekannte zudem zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, Stromkästen, den Eingangsbereich einer Bankfiliale an der Burgstraße sowie eines Getränkemarktes und den Boden des Marktplatzes mit Graffitis. Insgesamt wurden 14 Taten gezählt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 44 31/94 10 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

„Person hilflos in Wohnung“ lautete am Samstag die Alarmierung um 16.20 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen: Sieben Einsatzkräfte rückten zur Straße „Am alten Sportplatz“ aus. Der Rettungsdienst und die Polizei waren bereits vor Ort. Die Besatzung öffnete die Wohnungstür und übergab die Person an den Rettungsdienst.