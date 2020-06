Keine neuen Infektionen im Kreis

Wildeshausen /Landkreis Über Pfingsten hat es im Landkreis Oldenburg keine weitere registrierte Infektion mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen bleibt weiter bei 243 laborbestätigten Fällen (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit.

Wie die Polizei berichtet, haben Mitarbeiter der Polizei und des Landkreises am Pfingstsonntag zwischen 19 und 21 Uhr Gaststätten in Wildeshausen und Dötlingen bezüglich des Kontaktverbotes und der Abstandsregeln kontrolliert. Dabei seien keine Verstöße festgestellt worden.

Von der Gesamtzahl der im Landkreis an Covid-19 erkranken 243 Personen gelten 231 als genesen. Elf Personen sind verstorben. Somit gibt es aktuell eine erkrankte Person. Sie wohnt in der Gemeinde Ganderkesee. In Quarantäne befinden sich neun Bürger.

