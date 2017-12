Wildeshausen /Landkreis Die Zahl der Autofahrer, die sich unter Drogen ans Steuer setzen, steigt rapide. „Wir rechnen mit einer Verdopplung der Zahlen im Vergleich zu 2016“, erklärte Markus Voth, Leiter des Polizeikommissariats Wildeshausen. Der Anstieg lasse sich nicht allein mit verstärkten Kontrollen, sondern mit einer veränderten Einstellung erklären.

Leider stelle die Polizei im Rahmen regelmäßiger Kontrollen zunehmend fest, dass sich Autofahrer nach der Einnahme von Amphetaminen, darunter Ecstasy, hinters Lenkrad setzen, sagte Schichtleiter Stefan Schmitz im Pressegespräch. Viele würden unterschätzen, dass schon die Einnahme geringer Mengen das Reaktionsverhalten beeinträchtige. Die Einnahme von Drogen lasse sich relativ leicht feststellen, weil die Autofahrer beispielsweise geweitete Pupillen oder eine gerötete Augenschleimhaut hätten. In der Regel werde ein freiwilliger Drogenvortest angeboten. Durch die Änderung der Gesetzgebung sei es mittlerweile möglich, auch ohne richterlichen Beschluss eine Blutprobe nehmen zu lassen. Bereits ein erster Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kann mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten im Verkehrszentralregister Flensburg und einem Monat Fahrverbot geahndet werden.

Ebenfalls kein Kavaliersdelikt sei das Handy am Steuer, betonte Voth. Auch hier würden die Zahlen leider weiter steigen. Vielen Autofahrern sei nicht bewusst, dass bereits das Halten des Smartphones am Steuer ein Verstoß darstelle. Die Höhe des Bußgeldes sei auf 100 Euro hochgesetzt worden. Dazu komme ein Punkt in Flensburg.

Zur Entwicklung der Einbruchszahlen im Landkreis konnte sich Voth derzeit nicht äußern. 2016 schlugen Einbrecher im Landkreis 282-mal zu. Das ist zwar weniger häufig, als 2015 (298), aber dennoch zeige der Trend bei den Einbruchszahlen tendenziell nach oben. Insbesondere reisende Täter seien schwer zu ermitteln. Ein Grund: Dank der drei Autobahnen rund um den Kreis seien die Banden schnell verschwunden.

Voth verlässt Ende des Jahres das Kommissariat, um die Leitung des Dezernats für Personalangelegenheiten in der Polizeidirektion Oldenburg zu übernehmen. Der 54-jährige Polizeioberrat geht davon aus, dass der Umzug der Dienststelle in Wildeshausen nicht mehr 2018 gelingen werde. Mittlerweile liege die konkrete Planung für den Umbau des Domizils in der Daimlerstraße vor. Zunächst seien aber die Rechnungsprüfer an der Reihe. Ein Umzug im ersten Quartal 2019 gelte als wahrscheinlicher. Für die denkmalgeschützten Gebäude an der Herrlichkeit hat die Stadt Wildeshausen ein Vorkaufsrecht, erläuterte Bürgermeister Jens Kuraschinski. Es sei aber eher unwahrscheilich, dass man davon Gebrauch mache, da mit hohen Kosten für die Sanierung gerechnet werde.