Wildeshausen /Landkreis Stillstand trotz Ampelgrünphasen am Freitagmorgen auf der Kreuzung Bundesstraße 213/Landesstraße 338 zwischen Wildeshausen und Altona: Dort musste die Polizei den Verkehr regeln. Grund waren mehrere hundert Landwirte aus dem Landkreis Oldenburg und benachbarten Landkreisen, die mit ihren Schleppern über Land zur Demonstration nach Bremen gefahren sind. Der Stau ab dem Hotel Gut Altona in Richtung Wildeshauser Innenstadt reichte zeitweise bis zur Höhe des jüdischen Friedhofs: eine Länge von gut einem Kilometer.

Vorbildliches Verhalten

In Bremen, wo rund 4000 Teilnehmer gezählt wurden, waren rund 750 Landwirte aus dem Landkreis vertreten. Thale Alfs, Sprecherin des Kreislandvolkverbands, verdeutlichte im Vorfeld den Standpunkt: „Die Landwirte und ihre Familien wollen durch den Protest ihren Ärger über die unsinnige Agrarpolitik auf Landes- und Bundesebene zum Ausdruck bringen.“

Aufmerksamkeit erregten die Demo-Teilnehmer schon auf dem Hinweg: „Zu Spitzenzeiten befuhr ein Konvoi, der den Landkreis Oldenburg aus Richtung Cloppenburg erreichte, mit etwa 700 Treckern, der sich über eine beachtliche Länge von 17 Kilometern erstreckte, die Bundesstraße 213 in Richtung Delmenhorst“, teilte Natalia Schubert, Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, mit. „Der Konvoi erstreckte sich hierbei von der Autobahn 29, Anschlussstelle Ahlhorn, bis zur Autobahn 1, Anschlussstelle Wildeshausen-West. Die letzten Trecker verließen gegen 11.20 Uhr über die Bremer Straße das Stadtgebiet Delmenhorst.“

Das Verhalten der Demonstrationsteilnehmer wurde von der Polizei als überaus kooperativ und vorbildlich gewertet. Insbesondere durch die gute Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Verkehr und dem Bauhof der Stadt Delmenhorst habe ein reibungsloser Verlauf der Überfahrt gewährleistet werden können. Auch von Seiten der Landwirte kam positive Rückmeldung: „Ein großes Lob an die Polizei, die uns nach Bremen geleitet hat“, sagte Renke von Seggern.

Der 32-jährige Landwirt aus Dingstede, dessen Eltern einen Hof betreiben, hat mittlerweile einen eigenen Betrieb gegründet. Er ist auf Kälberaufzucht und Rindfleischproduktion spezialisiert. „Um halb sechs sind die ersten Landwirte im Landkreis losgefahren“, berichtete er, als er gerade in Bremen ankam. Sammeltreffpunkt sei die Raiffeisen-Warengenossenschaft in Harpstedt gewesen: „Von dort aus fuhren schätzungsweise knapp 500 Schlepper aus dem Landkreis Oldenburg und zum Teil Cloppenburg, Vechta und Wesermarsch los. Die Kolonne war gut 6,5 Kilometer lang.“ Über die Nachrichtendienste Whatsapp und Telegram hatten sich die Teilnehmer aus dem Landkreis, wie bei den Demonstrationen in Berlin, Hamburg und Oldenburg in 2019 auch, organisiert.

Um 16.30 Uhr fuhren einige Demo-Rückkehrer hupend durch die Wildeshauser Innenstadt. „Es ist ein ziemliches Verkehrschaos“, berichtete von Seggern um 17 Uhr, der zu dem Zeitpunkt noch eine halbe Stunde von seinem Zuhause entfernt war. „Wir wollen den Verkehr aber nicht behindern: Wir wollen ihn verlangsamen, um die Bevölkerung auf das Problem aufmerksam zu machen.“ Die Stimmung in Bremen sei aufgeheizt, aber keineswegs aggressiv gewesen. „Wir haben alles sauber hinterlassen – mit der Bremer Polizei standen wir immer in Kontakt, es hat hervorragend geklappt.“ Der 32-Jährige weiß aber auch: „Unsere Ziele sind noch nicht erreicht – aber die Politik hört uns zu.“

Infostand in Oldenburg

Um das Zuhören und das konstruktive Gespräch geht es an diesem Samstag, 18. Januar, auch in der Stadt Oldenburg: Thale Alfs organisiert in Zusammenarbeit mit dem Kreislandfrauenverband am Lefferseck (Lange Straße) zwischen 10 und 15 Uhr einen Infostand unter dem Motto „Miteinander sprechen statt übereinander“. Dort können Passanten mit Landwirten ins Gespräch kommen. Alfs wird von Karin Lüschen-Strudthoff unterstützt.