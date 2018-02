Wildeshausen /Landkreis Acht Verkehrsunfälle haben sich am Sonntag zwischen 17 bis 19.30 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum ereignet. Dabei waren zwölf PKW und ein Kleintransporter beteiligt. Verletzt wurde niemand. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ursächlich für die Verkehrsunfälle auf glatter Fahrbahn waren nach bisherigen Erkenntnissen jeweils eine nicht den Witterungs- und Straßenbedingungen angepasste Geschwindigkeit. Den Schaden an den Fahrzeugen, den Schutzplanken und Wildschutzzäunen schätzt die Polizei auf rund 28 900 Euro.

Zwei Glätteunfälle ereigneten sich auf der A 29 in Fahrtrichtung Oldenburg – auch dort vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit. Gegen 17.45 Uhr geriet ein Auto mit Pferdeanhänger ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Außenschutzplanken. Die Fahrzeuginsassen und das Pferd blieben unverletzt. Der Anhänger musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Wagen mit Sommerreifen ausgestattet war. Der Schaden wird auf circa 3500 Euro geschätzt. Um 17.50 Uhr geriet ein PKW kurz vor der Anschlussstelle Ahlhorn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Neben einem Leitpfosten wurden Teile des Wildschutzzaunes beschädigt. Auch dort blieb der Autofahrer unverletzt, während der PKW total beschädigt abgeschleppt werden musste. Der Schaden: rund 20 400 Euro.