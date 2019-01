Mülltonnen geraten in Brand

Wildeshausen Vermutlich durch hineingeworfene Feuerwerkskörper sind am Neujahrstag, 3.30 Uhr, drei Mülltonnen in Wildeshausen in Brand geraten. Das teilte am Mittwoch die Polizei mit. Die brennenden Mülltonnen in der Straße Distelkamp wurden über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen konnten den Brand löschen und weitere Schäden verhindern. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zur Brandentstehung im Bereich Am Weizengrund/Distelkamp geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0 44 31/94 10 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.